世大運場館太大啦 熊讚補給車定時「補給」

蘆洲分局租用電動腳踏車，打造行動「熊讚補給車」，每半小時繞場一次，主動將物資送至各維安崗哨的員警手上。（蘆洲警分局提供）

蘆洲分局租用電動腳踏車，打造行動「熊讚補給車」，每半小時繞場一次，主動將物資送至各維安崗哨的員警手上。（蘆洲警分局提供）

世大運賽事如火如荼進行，馬拉松泳賽本周末一連3天在五股微風運河展開，蘆洲警分局員警繃緊神經，每天頂著豔陽維安，由於微風運河範圍寬廣，蘆洲分局租用電動腳踏車，打造行動「熊讚補給車」，每半小時繞場一次，主動將物資送至各維安崗哨的員警手上。

蘆洲警分局表示，現場除備有攔截槍防止空拍機鬧場外，也規畫警力針對場管周遭加強巡邏，保護選手與器材的安全，而在後勤補給上更是準備了充足的補給品，以行動熊讚補給車主動送至辛勤的同仁們手上，增加士氣。

蘆洲警分局表示，戶外場館辛勤的同仁們頂著豔陽堅守崗位，蘆洲警友會特別慷慨贊助冰涼的飲品、點心、遮陽帳篷等物資，提供充足的後勤補給，讓同仁有足夠能量將維安工作做到最好。

熊讚補給車亮眼的外型也吸引外國選手的目光，紛紛搶搭並持自拍棒自拍，觀賽民眾看見巡迴的補給車也紛紛讚賞，大讚分局貼心。

(中時)