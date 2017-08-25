漁人碼頭七夕煙火秀卡位準備！ 來這裡看超浪漫

淡水福容飯店搶搭淡水漁人碼頭七夕煙火秀熱潮，推出搭遊艇賞煙火再住房的專案。（圖／淡水福容飯店供）

情人節前夕，淡水漁人碼頭將施放5分20秒的煙火秀。（圖／淡水福容飯店供）

8月27日適逢情人節前夕，淡水漁人碼頭將施放5分20秒象徵「我愛你」的煙火秀，鄰近的淡水福容飯店應景推出當日限定的住房專案，房客可以搭乘3小時的遊艇之旅，在水上欣賞碼頭的煙火秀，搭完遊艇後再入住雙人海景房，2人同行含稅價為1萬6499元；想要登高賞煙火的遊客，飯店也提供情人塔高空煙火席，每人1320元。

這次漁人碼頭情人節月的活動除了施放煙火，也邀請貢寮海祭最佳人氣樂團獎-Norasays樂團、知名藝人王中平及民歌手李明德為情人演唱浪漫情歌，現場還有情人一同手做膠珠吊飾活動、愛戀明信片傳情活動，並結合港區藝術裝置推出打卡贈禮。

(中時)