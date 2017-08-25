蟬聯日本和牛大賽冠軍 宮崎牛可望10月進軍台灣

駐日代表謝長廷25日到宮崎縣廳拜會宮崎縣知事河野俊嗣，兩人互換贈品。(黃菁菁攝)

駐日代表謝長廷25日在當地僑領等的陪同下，到宮崎縣議會拜會議長蓬原正三、前議長星原透等人。(黃菁菁攝)

日本「全國和牛能力共進會」今年9月7日至11日將在宮城縣仙台市舉辦5年1度的日本和牛大賽。(取自全國和牛能力共進會網站)

台灣即將開放日本和牛進口，連續兩屆在日本和牛大賽中奪冠的宮崎縣宮崎牛期待今年再度奪冠，以3連霸的佳績進軍台灣，且受更多台灣人喜愛。

駐日代表謝長廷25日到宮崎縣廳和縣議會拜會宮崎縣知事河野俊嗣、宮崎縣議會議長蓬原正三、前議長星原透等人，他們都對台灣開放和牛進口充滿期待。謝長廷表示，他頭一回到宮崎，一直聽說宮崎牛很好吃，品嚐後果然美味。

河野向謝長廷表示，宮崎縣與新竹十分友好，今年還將赴桃園參加農業博覽會，期待今後與台灣透過體育、青少年教育旅行等，更深化雙邊的交流。河野還提及，希望華航飛宮崎的航班能夠增加。

謝長廷回應說，回程班機乘客太少讓航空公司不得不減班，若宮崎縣民也能多去台灣旅遊，至少保持3成以上的搭乘率，則航空公司會較有意願配合增班。

謝長廷還邀請河野知事明年到台灣參加台中花卉博覽會，邀請宮崎縣議員們明年到高雄參加首度在台灣舉辦的「日台交流峰會」。

河野在接受台灣媒體聯訪時表示，「宮崎牛在5年1度的和牛大賽中，連續兩屆拿到日本第1, 所以希望台灣朋友們能吃到世界第1、日本第1的宮崎牛。」

河野說：「宮崎燒酎也是連續3年產量居日本第1, 故日本第1的宮崎牛、日本第1的燒酎、日本第1的魚子醬都是今後想推的特色物產。去年伊勢志摩高峰會上就是用宮崎縣的魚子醬，現在剛開始出口到香港，今後也希望能出口到台灣。」

每年跑台灣好幾趟的星原表示，「我從10年前起便常去台灣談宮崎牛進口問題，總算下個月可朝進口的方向發展了，真的很高興，快則10月起台灣市面上就可以看到宮崎牛了。」

有關安全性問題，蓬原強調，全世界第1安心、安全的牛肉就是日本的和牛，特別是日本下個月(9月7日至11日)將在宮城縣仙台市舉辦5年1度的全國和牛能力共進會，宮崎牛可能會贏得和牛大賽的3連霸，台灣此時開放和牛進口正是好時機，可能使宮崎牛聲名大噪。

(中時)