大安區公所越語班 老少和樂慶結業
響應政府新南向政策，拉近與新住民距離，北市大安區公所越語班歷經4周教育，今（25）日在萬華新移民會館圓滿結業，學員來自四面八方，年紀最大有高齡80歲、最小10歲，大家一起學習，格外開心。
大安區長林明寬表示，區公所開辦越南語班一直深受民眾歡迎，每年都報名熱烈，而且是以秒殺方式額滿，這次學員一共有45人，最遠來自台中的鄭學員和最年輕的10歲學員一起都獲得全勤授奬。
林明寬表示，課堂上不只是外國語言的教學還有越語歌曲教唱，希望透過各類型的學習方式，傳遞了另一種的異國風情，讓更多朋友尊重多元文化。
(中時)
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