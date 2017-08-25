世大運》鄭怡靜遭逆轉 桌球女團輸南韓並銅牌
2017世大運桌球女團今(25日)準決賽與強敵南韓交手，雙方一路糾纏戰到關鍵第，中華隊由鄭怡靜上陣與南韓田志希對決，打贏就能挺進金牌戰，鄭怡靜雖先連拿2局，但隨後田志希強勢反撲，硬是連拿3局奪勝，助南韓晉級，以1比3輸球的中華隊，和中國大陸並列銅牌。
中華隊女團昨上下齊心，撂倒擁有削球好手金頌伊的北韓隊，闖進準決賽。此役她們換與南韓交手，中華隊第1點先靠鄭怡靜以3比0擊敗李恩惠，展現不錯的氣勢，但第2點陳思羽輸給田志希，第3點鄭先知輸給安永恩。中華隊頓時陷於1比2落後，第4點再推鄭怡靜，強碰田志希。
一開始鄭怡靜氣勢強、連拿2局，只要再贏1局就能保住中華隊晉級機會。未料，陷入絕對劣勢的田志希韌性強，硬是連拿2局追平。最後到決勝局，田志希不給鄭怡靜太多機會，以11比5的差距拿下勝利，助南韓隊挺進決賽。同天日本隊擊敗中國大陸，明天決賽將上演日韓大戰。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。