世大運》鄭怡靜遭逆轉 桌球女團輸南韓並銅牌

鄭怡靜(右)第4點對決南韓田志希先盛後衰，連輸3局遭逆轉輸球。(中央社)

2017世大運桌球女團今(25日)準決賽與強敵南韓交手，雙方一路糾纏戰到關鍵第，中華隊由鄭怡靜上陣與南韓田志希對決，打贏就能挺進金牌戰，鄭怡靜雖先連拿2局，但隨後田志希強勢反撲，硬是連拿3局奪勝，助南韓晉級，以1比3輸球的中華隊，和中國大陸並列銅牌。

中華隊女團昨上下齊心，撂倒擁有削球好手金頌伊的北韓隊，闖進準決賽。此役她們換與南韓交手，中華隊第1點先靠鄭怡靜以3比0擊敗李恩惠，展現不錯的氣勢，但第2點陳思羽輸給田志希，第3點鄭先知輸給安永恩。中華隊頓時陷於1比2落後，第4點再推鄭怡靜，強碰田志希。

一開始鄭怡靜氣勢強、連拿2局，只要再贏1局就能保住中華隊晉級機會。未料，陷入絕對劣勢的田志希韌性強，硬是連拿2局追平。最後到決勝局，田志希不給鄭怡靜太多機會，以11比5的差距拿下勝利，助南韓隊挺進決賽。同天日本隊擊敗中國大陸，明天決賽將上演日韓大戰。

(中時電子報)