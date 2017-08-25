北極融冰 商船航程創紀錄

CNNMoney網站報導，全球暖化導致北極冰原不斷融化，卻讓商船得以駛入過去被冰原阻擋的海域，大幅縮短航程。一艘俄羅斯油輪近日在19天內完成挪威到韓國的航程，較傳統路徑節省30％時間，締造全球首例。

這艘名叫「馬哲瑞克里斯多弗號」（Christophe de Margerie）的油輪由韓國大宇造船製造，是全球第1艘無須破冰船就能在北極圈獨立航行的商船，專門運送液態天然氣。

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