陳冠霖背後環抱韓瑜！「勇春CP」閃閃惹人愛

陳冠霖背後環抱韓瑜。（三立）

陳冠霖背後環抱韓瑜幫穿防護衣。（三立）

三立台灣台八點台劇《一家人》中最受歡迎的「勇春CP」，在七夕情人節前互訴情意，陳冠霖（飾演洪志勇）、韓瑜（飾演葉曉春）你儂我儂閃瞎觀眾！繼劇情陳冠霖浪漫告白、兩人攜手逛嬰兒用品店， 24日更有陳冠霖背後環抱韓瑜教打漆彈，惹得網友心花怒放，猛誇「陳冠霖演的霸道總裁真的很帥！不輸偶像劇男主角」、「勇春太登對了」！

雖然「勇春CP」還處於戀人未滿的曖昧階段，但放閃電力驚人，漆彈戲一會兒背後環抱幫韓瑜穿防護衣，一會兒教她瞄準射擊，對她說：「因為妳在我身邊，我必須保護妳。」各種Man爆的舉動讓網友羨慕地說：「我也要融化了」、「偶像劇般的浪漫啊好喜歡！」其實拍攝這場戲也累慘了兩位演員，陳冠霖說：「當天天氣很熱、山上也沒有風，真的是拍到快中暑了！」韓瑜也哀嚎：「姊要累哭了，雖然累，但一直開槍很過癮。」

七夕情人節將到來，陳冠霖、韓瑜特別錄影片祝福觀眾情人節快樂，劇中兩人雖還沒真的在一起，不過韓瑜很感謝觀眾這麼愛「勇春」。《一家人》粉絲團目前也發起「集氣勇春Part 2」活動，不到一天就有超過500人留言分享參與活動，網友希望「勇春CP」能順利在一起，也敲碗喊：「請給我們滿滿的勇春泡泡」！

(中時)