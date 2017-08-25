陳冠霖背後環抱韓瑜！「勇春CP」閃閃惹人愛
三立台灣台八點台劇《一家人》中最受歡迎的「勇春CP」，在七夕情人節前互訴情意，陳冠霖（飾演洪志勇）、韓瑜（飾演葉曉春）你儂我儂閃瞎觀眾！繼劇情陳冠霖浪漫告白、兩人攜手逛嬰兒用品店， 24日更有陳冠霖背後環抱韓瑜教打漆彈，惹得網友心花怒放，猛誇「陳冠霖演的霸道總裁真的很帥！不輸偶像劇男主角」、「勇春太登對了」！
雖然「勇春CP」還處於戀人未滿的曖昧階段，但放閃電力驚人，漆彈戲一會兒背後環抱幫韓瑜穿防護衣，一會兒教她瞄準射擊，對她說：「因為妳在我身邊，我必須保護妳。」各種Man爆的舉動讓網友羨慕地說：「我也要融化了」、「偶像劇般的浪漫啊好喜歡！」其實拍攝這場戲也累慘了兩位演員，陳冠霖說：「當天天氣很熱、山上也沒有風，真的是拍到快中暑了！」韓瑜也哀嚎：「姊要累哭了，雖然累，但一直開槍很過癮。」
七夕情人節將到來，陳冠霖、韓瑜特別錄影片祝福觀眾情人節快樂，劇中兩人雖還沒真的在一起，不過韓瑜很感謝觀眾這麼愛「勇春」。《一家人》粉絲團目前也發起「集氣勇春Part 2」活動，不到一天就有超過500人留言分享參與活動，網友希望「勇春CP」能順利在一起，也敲碗喊：「請給我們滿滿的勇春泡泡」！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。