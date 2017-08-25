中市高昇畜牧場雞蛋複檢合格 今晚砸蛋銷毀
全台驚傳多處養雞場爆出殘留芬普尼毒蛋，新社區高昇畜牧場雞蛋也被驗出超標，農業局重新採樣複驗今天（25日）結果出爐，芬普尼殘留檢出量低於5ppb檢驗合格。因封存查驗可能影響雞蛋新鮮品質，晚上7點多依《消費者保護法》規定將該批雞蛋全數銷毀，市府籲消費者放心。
為確保消費者安全，農業局將台中市29家蛋雞場的雞蛋樣品送至中興大學農產品農藥殘留檢測中心進行芬普尼檢驗，發現高昇畜牧場雞蛋樣品有芬普尼殘留檢出量6.4ppb，其他蛋雞畜牧場樣品檢驗結果皆未檢出。
農業局副局長蔡勇勝表示，23日接獲檢驗結果後，隨即組成應變小組，清點該蛋雞場約有6萬5000隻雞及175箱雞蛋，依《消費者保護法》進行移動管制，禁止雞蛋上市，今天晚上7點運往彰化全數銷毀雞蛋。
蔡勇勝指出，雞蛋採樣依採樣的時間，檢驗結果不一樣，第1次送至中興大學農產品農藥殘留檢測中心進行芬普尼檢驗後，29家雞場只有高昇畜牧場超標，因為6.4ppb距離低於5ppb以下標準相近，第2次重新採樣改送屏東實驗室結果出爐為合格5ppb以下。
為何兩次檢驗結果不一樣？蔡勇勝解釋每隻雞隻沾到芬普尼劑量有的多有的少，造成雞蛋農藥殘留多寡，加上時間因素芬普尼會隨時間消退，第2次採樣後雖合格，但保障消費者，所以全數銷毀。
農業局強調，未來將協同台中市各產業團體，加強畜牧場使用合法正當動物用藥的教育宣導，避免再發生芬普尼殘留事件，保護消費者食品安全與農友權益。
(中時)
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