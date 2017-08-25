狹路相逢 男子修車遇債主遭開槍

開槍的鄭男遭警方上銬，並送往淡水馬偕醫院治療。（陳心瑜翻攝）

新北市32歲鄭姓男子25日下午和林姓友人到五股區成泰路三段某輪胎行時，巧遇欠錢未還的36歲黃姓男子等4人，雙方一言不合，在店內發生肢體衝突，過程中鄭男對黃男右手腕開了一槍，店家見苗頭不對，趕緊報警，警消獲報後趕緊將黃男送醫，鄭男、林男也雙雙掛彩送醫，幸3人都無生命危險，其他3名黃男的友人也由警方帶回釐清案情。

警消表示，36歲黃姓男子右手腕疑似槍傷、右手臂撕裂傷，意識清楚、送往台北醫院，而開槍的鄭男頭部撕裂傷，其友人29歲林姓男子則是後腦撕裂傷、左大腿疑骨折，送往淡水馬偕醫院治療，詳細案情則仍待警方釐清。

(中時)