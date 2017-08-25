世大運》台灣阿賢找回自信心 可惜與金牌擦身而過
「台灣阿賢」向俊賢，25日在世大運田徑場男子跳高項目挑戰平個人最佳2.29公尺全國紀錄時三跳失敗，與金牌擦身而過，最終以銅牌收場。阿賢賽後表示，今天狀況是這一年來最好的時刻，無奈在跳完2.26公尺的時候大腿有點抽筋，加上過於心急想要上場，輸得有點可惜。
向俊賢自從前年全運會跳出2.29全國紀錄取得里約奧運參賽資格之後，將近兩年時間都在低谷徘徊，多次卡在2.20公尺這道關卡，就連7月的印度亞錦賽也失敗在2.20公尺，本季最佳也只不過是2.24公尺。
向俊賢說，「昨晚楊看到俊瀚一鳴驚人奪金，心中無比激動並且熱血沸騰，恨不得立刻下場出賽，今天來到練習場就深深感覺到狀態極佳，所以2.15公尺、2.20公尺都輕鬆跳過，教練要我別過於興奮，讓情緒緩一緩，沒想到在跳2.26公尺跨的最後一步太過用力，身體雖然過了，但後腳出現快要抽筋的感覺，當下不願放棄挑戰2.29公尺，咬著牙嘗試，無奈三次都失敗，不過，這已是我一年多來最好的表現了。」
向俊賢隨後開玩笑表示，「我和跆拳道劉威廷是學長學弟關係，上屆兩人都一天拿到銅牌，今年不知道是他帶塞，還是我衰，兩人又是先後得銅，下次我應該要先替他加油，讓他拿到金牌，這樣我就可以如願以償的圓奪金夢了。」
(中時電子報)
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