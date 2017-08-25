傳打壓看不起…甄子丹現身談吳京 坦白「跟他不熟」
吳京自導自演《戰狼2》票房飆破52億人民幣，讓他擠身一線武打明星之列，也讓昔日與甄子丹合拍電影《殺破狼》不合傳聞再次瘋傳，令甄子丹不甘遭到毀謗，氣憤表示：「你們造謠斷章取義抺黑本人我一定以法律追究到底。」而他今（25日）現身慈善晚會，也無奈表示當年《殺破狼》與吳京對打戲，還是自己要求監製加碼500萬拍攝的，若真的不合幹嘛這樣做？
有傳甄子丹當年與吳京拍攝《殺破狼》，不僅看不起吳京，還出手打壓過對方，對於種種傳聞，甄子丹坦言：「其實過去我很少理會，不過這次因為有不良分子大做文章，我徵詢過法律意見後，決定要以正視聽，希望鍵盤戰士不好再多生事。」也透露自己有跟吳京講，吳京也知道這些事。
真的看不起吳京？甄子丹就說自己很欣賞有實力的人，讚吳京肯用3年去籌拍一部戲，真的不簡單。不過甄子丹也坦言和吳京不是很熟，僅拍戲合作過，但當年他也被傳在拍攝《十月圍城》與黎明不合，但事實又是什麼？就不是真的囉。
(中時電子報)
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