史博威本季第2場完封勝 重新要回投手三冠王

史博威今面對獅隊，投出本季第2場完封勝。(資料照 中央社記者施宗暉攝)

Lamigo桃猿洋投史博威，今面對統一獅展現壓制力，完封9局讓獅隊打者一籌莫展，僅被擊出4支安打，加上桃猿打線也有發揮，藍寅倫與梁家榕雙雙開轟，終場以7比0擊敗獅隊拿下勝利，史博威投出本季第二場完封勝。

史博威從季初至今都表現穩定，4月28日就曾在對富邦時，投出生涯首場完封勝，今面對獅隊，史博威用了105球，全場只被獅隊擊出4支安打，投出4次三振，完成本季第2場完封勝。

史博威此役順利取勝後，也拿下本季第12勝，再度與隊友史博威並列勝投王，自責分率降至2.40，超越富邦悍將的洋投羅力，加上原先的三振王寶座，再度在投手排行榜中擁有三冠王。

桃猿此役打線也發揮正常，擔任開路先鋒的藍寅倫單場4打數2安打，包含本季第11轟，另外三壘手梁家榮也轟出全壘打，全場全隊擊出12支安打，打下7分輕取獅隊，也爬上下半季戰績第一。

(中時電子報)