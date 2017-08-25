世大運》美國4強複賽首場「無安打比賽」 8比0痛宰捷克

世大運棒球4強複賽，美國隊今(25日)在天母球場對捷克之戰，先發投手麥當樂技驚四座，投出本屆首場「無安打比賽」，個人贏得完封勝，也助美國隊以8比0痛宰捷克。

今年20歲的麥當樂此役雖保送3次，卻沒讓捷克擊出任何安打。9下，他1出局後保送1位打者，隨後再投出雙殺打，順利贏得「無安打比賽」完封勝，隊友與教練都衝到場內向他潑水祝賀，麥克樂也欣喜若狂在這項國際賽締造傲人紀錄。

今另1場4強複賽，日本隊以2比1險勝韓國隊。

(中時電子報)