「海中黑鑽」入菜！歐洲百年魚子醬料理9月上桌
台北文華東方酒店的奢華餐飲再出新招，飯店在9月1日到9月30日間，與歐洲魚子醬百年品牌Caviar House & Prunier及義大利氣泡酒布斯可酒莊(Ca’del Bosco)攜手打造「美好生活義饗食尚之旅」，將4款被譽為海中黑鑽的法國鱘龍魚子醬入菜，推出5道式晚間套餐搭配布斯可酒莊氣泡酒，另外還提供多樣頂級鱘龍魚子醬作單點。
擁有「海中黑鑽」美譽的「魚子醬」與松露及鵝肝被譽為世界三大美食珍品。這次台北文華東方酒店首度合作的Caviar House & Prunier擁有近150年歷史，每一盒魚子醬都取自法國波爾多地區、以清澈水質養殖的蟳龍魚。魚子醬專指以鱘龍魚的魚卵製成，並依照魚的品種、年齡，魚卵的顆粒大小以及醃漬方法分為不同等級。
台北文華東方酒店Bencotto餐廳的義籍主廚洛里斯皮斯緹洛(Loris Pistillo)，在品嘗多款魚子醬後挑出4款Prunier系列中別具特色的魚子醬，有最受大眾青睞的Tradition、Prunier、Saint James，和捕獲量非常稀少、以奧賽佳鱘龍魚製成的Oscietra，再依照食材特性設計出相配的4道料理，包含「魚子醬搭佐紅蔥、酸豆、酸奶油以及佛卡夏麵包」，「水波蛋佐白蘆筍、海膽醬汁」，「義式柑橘風味燉飯佐布拉塔乳酪泡沫」，及「香煎石老魚佐時蔬」。甜點則是法籍行政西點主廚貴格瑞鐸彥(Gregory Doyen)帶來的「櫻桃莓果鮮奶油蛋糕」。
(中時)
關鍵字：海中黑鑽、美好生活義饗食尚之旅、台北文華東方酒店
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