世大運另類奇蹟 「熊讚保險套」超搶手

影音取自中天新聞

這次的台北世大運，成功地向外國選手推銷了許多道地的台灣特色，例如鹽酥雞、牛肉麵、蔥抓餅，還有加拿大代表隊讚不絕口的「金獎排骨」，只是沒想到的是，還有另一樣東西也紅了起來，那就是保險套。

「熊讚保險套」成為世大運另類搶手貨 (圖／中天新聞)

一盒盒彩色包裝，上頭印有熊讚LOGO，這就是網路引發討論的熊讚保險套，在選手村內每天固定配額，很快就被領完。

這些「熊讚保險套」全都是真正的「MIT」，在生產過程中要經過高溫、爆破等嚴格的測試，最後才會出產。這家台灣唯一的保險套生產公司成立45年，外銷40多國，每年生產的保險套數量可繞台灣海岸線7圈半。這回主動捐助世大運，精美包裝成為另類的「台灣之光」。

(中天)