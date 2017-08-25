微風信義之夜 蕭亞軒隱約露Bra性感藏不住！
微風信義之夜今（25日）晚星光熠熠，業績也傳捷報，微風集團執行常董岡一郎看好今年是第2屆新加入LV和頂級buffet饗饗後，業績可望較去年2.5億元增為3.5億元，成長40％；截至晚上9時前有5名精品、珠寶千萬刷手，和100名採購精品配件包款、精品鞋履、訂製婚紗以及訂製西服的百萬刷手。
微風集團董事長夫人孫芸芸因應「金色城堡之夜」主題，穿閃亮亮disco風洋裝露長腿；24日生日的蕭亞軒中性西裝裡的蕾絲bra若隱若現讓人驚艷，她說年底發專輯的造型會更大突破，誇孫芸芸的胸器連包起來都很厲害，私下常忍不住偷摸，「她（孫芸芸）才是好辣！」
廖鎮漢升任董事長後不再走紅毯，把舞台留給執行常董岡一郎、總經理畑明男，策略長廖曉喬今年打破往年出場組合和橋段，退居幕後當工作人員，「想來點不一樣的」，讓孫芸芸當女主人招待貴賓，李玉璽扮王子開場獻唱，自己當「城堡外的小黑帽」。孫芸芸沒小姑和老公陪雖覺得怪怪的，仍善盡老闆娘職責為自己的Yun Yun Sun和全館業績加持催票。
黃子佼今晚主持微風信義之夜紅毯，等待陳怡、蕭亞軒壓軸出場前空檔獨撐近20分，幫活動宣傳講到沒話說相當盡責，活動一結束他迅速離場，問他可否再聊聊跟宥勝的私人恩怨？他說：「不聊、不聊，沒事、沒事。」態度和善但也不願再多說，表示臉書影片上都已說明。
(中時)
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