世大運》中華女排痛宰阿根廷 昂首挺進4強
滿場球迷再次擠爆台大體育館，就想爭睹中華女排闖進4強英姿，中華女排當然沒讓大家失望，25日在台北世大運女排8強戰，終以25比13、25比15、25比22直落三擊退阿根廷，26日晚上8點將跟強敵日本在準決賽碰頭。
中華隊首局就靠李姿瑩、吳韋華兩人的網前攻擊，輕鬆取得領先，甚至抓住阿根廷在接發球方面的明顯弱點，逐漸擴大雙方差距，轉眼取得23比13領先，此時隊長「阿非」陳菀婷替補上場，隨即連拿2分搶到首局勝利。
原本第2局前半段，雙方還陷拉鋸僵局，阿根廷卻突然攻守徹底當機，就算連喊兩次暫停，都止不住她們連丟8分的頹勢，中華隊取得20比8大幅領先，最後也在張秝芸的扣殺當中，以25比15拿下第2局。
不過阿根廷第3局企圖扳回一城，一開始取得7比4領先，迫使中華隊教練林明輝提前把陳菀婷換上場，總算把比數追成20比20平手，甚至更靠李姿瑩接連網前扣殺，總算取得23比20的穩定領先優勢。
可是接下來阿根廷追回兩分，中華隊再把吳韋華、曾琬羚換回場上，其中曾琬羚更是連續攻下重要兩分，幫助中華隊總算有驚無險拿下第3局與整場比賽的勝利，全場觀眾也為之瘋狂尖叫，恭喜中華女排闖進4強。
中華隊以陳姿雅10分最高，吳韋華與曾琬羚各有9分，李姿瑩8分，陳菀婷反而1分未得，不過她今晚的上場時間並不多，可以當作明天出戰日本的秘密武器之一。
(中時電子報)
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