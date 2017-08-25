砲火猛烈 中華女排直落三擊敗阿根廷

中華女排隊勢如破竹，在分組預賽擊敗法國、捷克、哥倫比亞，以全勝、分組第一之姿晉級世大運女排八強，今日晚間8點出戰阿根廷，攸關四強台大體育館擠滿球迷，帶著加油棒、國旗進場加油。中華女排也發揮默契與戰術，即使身高有小差距，曾婉羚、李姿瑩頻頻上演扣殺痛宰前兩局，第三局雖然一開始遇到小亂流，但中華隊穩住陣腳上演逆轉勝，最以直落三(25:13、25:15、25:22)擊退阿根廷進軍四強。

(中時)