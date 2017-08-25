俄反恐圍攻平房 4名武裝分子自爆亡

俄羅斯聯邦安全局日前在高加索地區印古什共和國搗破一個恐怖組織，當局派員圍攻該恐怖組織成員藏匿的平房時，屋內4名武裝分子引爆平房自盡。

俄羅斯反恐委員會表示，當日聯邦安全局人員以手槍和機關槍等武器射擊平房外牆。屋內的武裝分子見走投無路，引爆自殺式炸彈，炸彈威力強勁，連平房屋頂都被炸飛。

爆炸發生後，聯邦安全局進入爆炸現場，證實4名武裝分子死亡。

(中時)