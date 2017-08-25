流亡海外？泰國前總理盈拉步胞兄後塵

王嘉源／綜合報導

繼3年前遭軍事政變趕下台後，泰國前總理盈拉25日在面臨稻米補貼瀆職案判刑之際，人突然失蹤，據信已流亡海外。若消息獲證實，盈拉的命運就與其胞兄戴克辛如出一轍，兄妹倆打造的「政治王朝」也可能從此絕斷。

時間回到2001年，戴克辛領導「泰愛泰黨」在國會下議院選舉大獲全勝，將戴拱上總理寶座。4年後戴克辛連任，讓軍方及王室備感威脅。2006年2月，在嚴重政治危機下，戴突然解散下議院提前選舉且又連任，但到了該年9月，當戴克辛赴美出席聯合國大會期間，泰國軍方發動政變，戴被迫下台，結束5年半的執政。

軍事政變之後，戴克辛流亡海外，在泰國國內則被控貪腐。2008年2月他曾短暫回國，聲稱要為己辯白，但該年8月戴克辛又宣布，不接受國內相關案件審訊，並在英國申請政治庇護。

過了3年，時間來到2011年，戴克辛的幼妹盈拉「代兄出征」，率領「為泰黨」贏得下議院選舉，同年8月盈拉就任泰國史上首位女總理。盈拉因持續推動戴克辛的惠民政策，在農村獲得壓倒性支持，但2013年她欲推動特赦法案，由於擬議的特赦對象涵蓋戴克辛，遭質疑是要為戴返國鋪路，因此讓政敵逮到機會，還引爆大規模街頭示威。

雖然盈拉撤回特赦法案，並提前選舉，眾院改選結果卻被判無效，2014年5月泰國憲法法庭又裁定，盈拉以看守內閣總理身分調動國安會祕書長違憲濫權，她因而黯然下台，結束2年9個月的總理生涯。隨後陸軍總司令帕拉育發動政變，宣布中止憲法並實施戒嚴，盈拉一度遭軍方拘留。

2015年1月，由於國家肅貪委員會指控盈拉執政時的稻米補貼計畫涉及賄選，且造成國家數十億美元損失，泰國軍方任命的國家立法議會（國會）通過彈劾案，禁止盈拉的參政權5年。同時，檢方也就稻米補貼弊案起訴盈拉，究辦其刑事罪責。盈拉因此面臨了與當年胞兄戴克辛同樣的命運，若不想鋃鐺入獄就只能流亡海外。

(中時)