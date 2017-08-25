李在鎔遭羈押期間 三星營運完全不受影響
自今年初爆發三星副會長李在鎔行賄總統醜聞以來，這家韓國巨擘業績不但沒有受到衝擊，還持續蒸蒸日上。不過，隨著周五韓國法院判決李在鎔5年刑期，外界認為長期的權力真空將不利三星發展，並且質疑這位三星少主能否持續接班。
三星近期表現亮眼，第2季（4至6月）營業利益締造新高紀錄，並以季度獲利99億美元的成績，擊敗蘋果成為全球最賺錢的科技公司。在晶片領域，三星躍居全球最大晶片廠商，奪下英特爾從1993年以來持有的龍頭寶座。
在股價方面，自李在鎔2月遭羈押以來，三星股價大漲25％，超越同期韓股大盤以及勁敵蘋果表現。
三星令人驚奇的成績，歸功於記憶體晶片與智慧型手機面板需求旺盛，以及最新旗艦手機Galaxy S8也銷售良好，但更重要的原因，在於各事業體權責分明，就算領導人缺席，仍可運作如常。
(工商)
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