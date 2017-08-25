史上最牛！大陸中學歷史老師 怎麼教兩岸關係

網路上一段影片，是一位大陸中學老師教學生兩岸關係。（圖／取自Youtube）

最近網路流傳一段影片，介紹大陸中學老師如何教學生兩岸關係，獲一百多萬點閱。據了解，這位老師叫袁騰飛，被稱為「史上最牛歷史老師」，中國中央電視台《百家講壇》曾推出由他主講的《兩宋風雲》，也是第二位在《百家講壇》演講的中學老師。

這位老師指出，他上小學一年級時，第一課就是「毛主席永遠活在我們心中」，第二課，「我們一定要解放台灣」，課文裡畫著這個行星上最難看的軍裝，拿著五星旗往台灣島上插。長大後跟台灣朋友說起這事，台灣朋友哈哈大笑，台灣朋友說，我們是喊「反攻大陸」！

他說，兩岸喊來喊去有一點是相同的，就是「中國只有一個」，只是在爭正統，爭誰代表中國，因此有談判的基礎。

老師又介紹，1981年鄧小平提出「和平統一，一國兩制」，大陸實行社會主義，港澳台實行資本主義，台灣也不用喊反攻大陸，共產黨也不喊解放台灣。

老師說，一國兩制最早針對台灣，不是針對港澳，因為沒拿港澳當回事。解放軍當初勢如破竹打到深圳，問中央要不要把香港收回來？英國很緊張，找了2萬人蝦兵蟹將。如果要打的話，談笑間強虜灰飛煙滅，跟香港哪用打仗？自來水一關，天天喝雨水吧。但中央說不要收回、長期利用。西方列強對中國封鎖，要是收回來，連香港也被封鎖了，需要西方技術、跟國民黨接觸，把香港收回來，去哪裡跟國民黨接觸？

但是台灣是沒戲了，只把港澳收回來，港澳是殖民地，台灣不一樣，台灣自從1945年光復以後，一直在中國人手裡，人家再怎麼樣也是總統，要把他當特首？人家不幹吧！

影片說，1958年美國總統艾森豪訪台，簽訂共同防禦條約，美國認為共產黨沒有制空制海權，所以不會打台灣，美國說打台灣我管，打離島美國不管。國民黨除台灣，還占了金門馬祖，金門大膽島離鼓浪嶼只有1600公尺，島上守軍不能玩籃球，怕有人抱籃球飄到大陸上。大膽島有標語「三民主義統一中國」，鼓浪嶼有「一國兩制統一中國」。

蔣介石一看，美國要他放棄金馬，只守台灣，那就是要他獨立，蔣為何要控制金馬？表示在大陸上還有領土。艾森豪訪台，要台灣放棄金馬，解放軍砲轟金門，是打給美國人看，「你看，我們內戰還沒結束」。600門砲齊發，國民黨金防部3位副司令被炸死，其中一位是吉星文，打響盧溝橋第一槍的民族英雄。

然後再打國民黨軍艦，看看美國人真給國民黨護航還是假的，結果一打國民黨軍艦，美國人就跑了。因此共產黨摸清美國的底，美國不會為了台灣與大陸撕破臉。因此毛澤東用彭德懷名義發表文章，這是中國人的事，以後「單打雙不打」，所以從1958年打到1979年，打了21年，打之前還要廣播，「要開砲了，趕快躲起來」！金門落了上百萬發砲彈，所以金門菜刀很有名，鋒利無比。一直到1979年解放軍停止炮擊金門，實行真正停火。

影片介紹，2006年我們單位第一次去台灣，須從菲律賓泰國去台灣，菲律賓當時很恐怖，所有飯店門口荷槍實彈。但現在直航，但仍需要由東海過去，如果能從台灣海峽過去更近。

他說，經國先生最了不起的，就是開放黨禁報禁，開放大陸探親，開啟台灣民主大門。

當時國民黨大老問經國先生，要不要把這些人抓起來？經國先生說，「一個人用權力很容易，難的是不用權力」，所以開放民進黨組黨。經國先生又說，「沒有萬年的執政黨」，後來果然有政黨輪替。

他向大陸學生介紹，開放探親是因為老兵隨蔣介石到台灣，蔣公每年雙十元旦都說「一年準備，兩年反攻，三年掃蕩，五年成功」，結果1975年蔣公崩殂，反攻沒戲了，到1987年開放回家探親。

影片介紹92共識，即1992年達成「海峽兩岸均堅持只有一個中國」的共識，也就是「一個中國，各自表述」，大陸強調「一個中國」，台灣強調「各自表述」，分別是「中國只有一個，中華人民共和國是中國唯一合法政府」，「中國只有一個，中華民國是中國唯一合法政府」。

這位老師最後說，1987年蔣經國派一位立法委員到香港，剛到香港，經國先生就過世了。至於兩岸關係怎走，或許下一代領導人更有智慧。

(中時電子報)