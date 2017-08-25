膽小慎入！楊雅筑第一次演鬼超入戲　差點「回不去人的狀態」

楊雅筑演女鬼。（酷瞧）

楊雅筑演女鬼。（酷瞧）

楊雅筑演女鬼。（酷瞧）

楊雅筑演女鬼。（酷瞧）

楊雅筑（左）演女鬼。（酷瞧）

酷瞧第四部原創戲劇《直播中二間》將於9月14日午夜首播，該劇延伸自《恐怖高校劇場》，並結合直播趨勢，恐怖程度媲美電影《紅衣小女孩》！最新釋出的劇照中驚見超駭人女鬼，飾演女鬼的竟是楊雅筑，不僅讓觀眾相當震驚，更可謂楊雅筑演藝生涯的大突破。她也坦言演女鬼一度太入戲，竟然無法切換回來，完全呈現「回不去人的狀態」！

楊雅筑自稱非常膽小、對於恐怖片又愛又恨，此次能夠飾演女鬼，她卻相當興奮。她說，《直播中二間》對她來說有三大全新嘗試與突破，第一次嘗試化特殊妝、第一次演鬼片以及第一次演「鬼」！不但有別於過去的戲路、也與自己私下文靜的個性有極大反差，這種幾乎沒有對白，以誇張的肢體動作與表情為主的女鬼角色，她坦言剛開始的確有點小卡關，特別是要嚇人、強調面目猙獰的特寫鏡頭，甚至讓她拍到有一點臉部肌肉不協調的感覺。

此外，要如何詮釋女鬼歇斯底里到近乎瘋狂的狀態，讓她在拍攝之前下了不少苦功。不過，楊雅筑說，在她抓到訣竅、也完全進到女鬼的狀態之後，有一場拍攝往生之前的戲，她竟然無法切換回來，完全呈現「回不去人的狀態」！

雖然對特殊化妝躍躍欲試，但楊雅筑提到上妝的過程真的非常繁複且辛苦，每一次上戲之前都要花起碼三個小時以上才能讓她完全變身成女鬼，劇照中那超驚駭的大面積黑眼球，則是楊雅筑配戴鏡片涵蓋眼球近一半的全黑隱形眼鏡才有的效果，她提到，就連眨眼都會有刺痛感，其實非常不舒服。儘管如此，看到成品的效果讓她十分滿意，覺得自己「有恐怖到」，但工作人員紛紛表示「楊雅筑變鬼還是很漂亮啦」。

《直播中二間》將拍攝場景拉到知名靈異景點，相當陰森，對劇組疑似撞鬼的經歷亦略有耳聞，楊雅筑透露，其實她拍攝期間有隨身攜帶十字架，此外，她也聽朋友建議，上工都會帶一個放錢的紅包袋，收工回家前就把錢用掉，象徵工作結束、不要帶回到生活中。不過她認為，最重要的當然還是帶著謙卑的心態。儘管拍攝過程格外辛苦且耗時，但當問到是否下次還想要挑戰恐怖片這種類型時，她毫不猶豫回答「當然要」！完全玩上癮的她說，如果下次還有機會，她還是想要挑戰演鬼！

(中時)