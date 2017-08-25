邁向總統制！ 土耳其總統直接管轄情報機構活動

土耳其政府25日發布行政命令，宣布土耳其總統將擔任國家情報協調委員會主席，直接管轄國家情報機構在國內外的活動。

新華社報導，輿論稱，這是土耳其邁向總統制的重要一步。此外，國家情報機構被授予調查軍隊和國防部門的權力，之前這項權力一直屬於軍方。

(中時)