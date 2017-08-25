魏蔓上週摔傷膝蓋 陪視障小朋友體驗盲跑又滑跤！
魏蔓為公益發聲，25日擔任三商盃公益路跑活動大使，她參與陪跑員訓練，陪視障朋友走出戶外，不過在帶領視障小朋友體驗盲跑的過程中，因為小朋友太開心了跑得較大步，擔任陪跑的她就不小心踉蹌滑一跤，幸好沒有大礙。不過她苦笑透露，其實上星期拍台視、三立偶像劇《噗通噗通我愛你時》才摔傷了右膝蓋！
她說，當天原本就是要拍她摔跤的戲，在試戲時，她的腳就突然卡住，雖然陳奕反應很快，一個箭步就衝上來扣住她，但當下她牛仔褲還是磨破了一個大洞，膝蓋破皮流血，後來幾天拍戲都只能貼人工皮、穿長褲遮醜，現在傷口已經逐漸痊癒，正在結痂。
她說，《噗通》劇組每天開工都會拜拜，只要她沒參與拜拜，就會出事，摔傷當天，她剛好就是沒有拜拜，一整天非常不順，她也心神不靈，先是卡詞、機器突然沒電，連垃圾車都剛好經過無法收音，後來自己還突然卡腳受了傷。那天之後，她每天都會拜託工作人員開工拜拜時一定要通知她，她拜完才會心安，「因為每到一個地方拍戲，對人家都是打擾」。現正值農曆七月，她每天開車時心裡都會默念佛號。
她以前喜歡跑步，但肌力不夠加上膝蓋似乎有點退化，跑步時總會聽到扣扣、卡卡的聲音，後來加強練皮拉提斯、練核心肌群，「我現在核心很有力了，因為我會hold住，所以男主角抱我時，也覺得很輕！」雖然拍戲忙，不過她說，10月28日她會上路陪跑，和視障朋友們一起再無障礙的路跑活動中，體驗盡情奔放運動跑步的感覺。
(中時)
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