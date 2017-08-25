陳冠宇飆2K完美中繼 羅德大勝軟銀
陳冠宇自專職中繼以來，表現越來越傑出，如今似乎已是羅德「勝利組」的牛棚戰將！他今(25日)在羅德領先2分時登板，投1局沒被擊出任何安打、無失分，另飆出2K，第2K還只花3球就得手，漂亮的完成任務，最快球速投到144公里，拿下1個中繼點，終場羅德10比3贏球。
陳冠宇轉任中繼後表現稱職，自7月初到今天賽前10場出賽，共投10.1局只失2分，近10場自責分率僅1.78。此役羅德面對洋聯霸主軟銀，3上大舉進攻，連同洋炮潘尼亞(Wily Mo Pena)的2分炮，單局敲6安攻下4分大局；4上荻野貴司也貢獻1發陽春炮，羅德前5局以5比3領先。
羅德6局換下先發酒居知史，開始啟動牛棚。陳冠宇7上接替首任中繼有吉優樹，一開始面對高谷裕亮，用6球賞他一張老K；接著再用5顆球，讓江川智晃打成左外野飛球出局。最後陳冠宇面對這場比賽有全壘打演出的明石健志，用3顆球飆出三振，就把他請回休息室，安全下莊。
總計陳冠宇投1局用14球，沒被打安打、無失分，飆出2次三振，自責分率下降到3.22。在他下場後，羅德投手群展現壓制力，沒讓軟銀越雷池一步；打線更在最後第8、第9局持續進攻，靠6支安打換回5分。最後就以7分之差，在軟銀主場中止他們的8連勝，羅德則拉出一波3連勝。
(中時電子報)
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