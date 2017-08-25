美國威力球頭獎230億台幣 她個人獨得最高彩金！

美國財經媒體CNBC報導，美國威力球（Powerball）樂透於周三開獎，頭獎7.587億美元（約台幣230億）由麻州的萬茲耶克（Mavis L. Wanczyk）女士一注獨得，這可是美國樂透史上個人獨得的最高彩金。

來自麻州奇科皮市（Chicopee）的萬茲耶克現年53歲，她是位醫院員工，一知道自己中了大獎，周四馬上迫不及待出面領獎。此次威力球頭獎中獎號碼為6、7、16、23、26，加上威力球號碼4，中獎機率為2億9220萬分之1。

樂透局代表指出，萬茲耶克選擇一次領取彩金，因此可領走4.805億美元（約台幣146億），稅後仍可拿到約3.36億美元（約台幣102億）的獎金。

(工商)