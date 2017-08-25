澳總理爆料：前總理艾伯特曾因醉過頭 錯過國會表決
澳洲總理滕博爾大爆猛料，稱同屬自由黨的前總理艾伯特，在2009年曾因為喝得酩酊大醉，錯過了國會表決。
滕博爾和艾伯特向來為同黨政敵，兩人在對方擔任黨魁時，先後演出逼宮戲碼，登上黨領導人寶座。艾伯特如今雖失去總理大位，但對滕博爾政府多所批判。
艾伯特透露，自己在那年擔任影子內閣官員時，因為前一夜灌下太多紅酒，根本沒辦法準時前往國會，參與一項關鍵議案的表決。當時各界對艾伯特在金融風暴肆虐全球期間，竟然會缺席這項經濟刺激方案的表決，有諸多揣測。
當時為反對黨領袖的滕博爾形容，這種行為無法接受。他回憶，其他同黨議員努力把艾伯特弄醒，並要他到議事殿堂投票，但根本無法搬動醉得不省人事的艾伯特。
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(中時)
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