郭泓志達成救火任務 富邦5比4逆轉中信

郭泓志9下守住富邦領先1分戰果，拿下本季第3場救援成功。(中央社)

昨被Lamigo桃猿藍寅倫敲出「再見安打」吞下本季首敗的富邦悍將郭泓志，今(25日)對中信兄弟之戰於球隊領先1分情況下，9下再度登板救援，此役面對4打席無失分，拿下本季第3場救援成功，富邦悍將終場靠7上攻下3分後來居上，以5比4逆轉中信。

此役兩隊牛棚決定勝負關鍵。富邦悍將前3局被吳東隆與蔣智賢敲出2支全壘打失4分，第5局開始，第3、4、5任投手賴鴻誠、倪福德與郭泓志都無失分，讓球隊有反攻機會。

反觀中信兄弟牛棚，先發投手羅曼7上被高國麟擊出陽春炮後退場，接替的江忠誠連被張建銘與方克偉擊出2支安打換人，另1位接手的林克謙被陳品捷擊出內野滾地，結果隊友守備失誤被追成4比4，隨後再被胡金龍擊出1分打點安打，中信兄弟此局失3分，反以4比5遭逆轉。

賴鴻誠此役後援兩局只被擊出1支安打，無失分，榮膺單場MVP。

(中時電子報)