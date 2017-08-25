陸軍官校門口照遭惡搞 國防部怒：一定提告!

取自國防部發言人臉書

反年改團體日前在世大運開幕式陳抗引發批評，使年金改革議題再次掀起熱烈討論。網路最近網路最近流傳一張陸軍官校門口惡搞對聯的照片，更將陸軍軍官學校改為「國軍共軍軍官學校」。對此，國防部嚴正抗議，將針對蓄意變造、散布醜化依法律途徑提告，以正視聽!

退休軍公教不斷表達訴求，還在世大運開幕式陳抗，一度讓外國選手無法順利進場，似乎引起一些網友不滿。為了諷刺這些退休軍人反年改，網路最近有一張陸軍官校大門口「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」惡搞對聯的照片，此對聯內容為陸軍官校之精神標語，竟被改成「貪生怕死快入此門，升官發財要反年改」，就連校名也被改為「國軍共軍軍官學校」，並在社群網站上流傳。

國防部今（25）日透過臉書，說道「近期臉書及Line流傳惡意變造及侮辱陸軍軍官學校之照片，詆毀國軍形象，國防部對此惡劣行徑表達嚴正譴責。國防部強調，針對此一蓄意變造、散布醜化陸軍軍官學校形象之照片者，將依法律途徑提告，以正視聽。」

(中時電子報)