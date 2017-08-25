楊烈好威！《爆炸2》演活霸氣總裁

楊烈演活霸氣總裁。（公視）

楊烈演活霸氣總裁。（公視）

楊烈。（公視）

公視迷你劇集《他們在畢業的前一天爆炸2》（爆炸2）26日將播出第五集，資深演員楊烈挑戰演出霸氣的現代企業集團總裁，楊烈說，過去演過許多大老闆，大多帶點「土氣」，有些是暴發戶，有些繼承父業，在《爆炸2》則截然不同，要演出事業版圖涵蓋食衣住行娛樂的跨國企業財團大老板，所詮釋內心跟表層表達完全不同，對他來說是很大的挑戰。

最讓他大呼過癮的，是要展現生意人的「陰陽面」，「對外表現不管怎麼樣，一定是維護自己的立場，不可能把孱弱的一面表現給社會看，或是跟對方承認錯誤。這種霸氣有一點點邪。」

導演鄭有傑說，楊烈飾演的億煋集團總裁賀興龍是個為了他所堅持的正義，不惜付出代價的人，可能是因為上一代的人經歷過貧窮的年代，所以願意付出很大的代價去換來經濟的發展，這樣子的角色需要霸氣，他必須要把所有事情扛下來，所以，在拍攝現場，有些工作人員會很怕楊烈，其實私底下，他是位非常和藹可親、幽默的前輩，所以，在定角後，他略做調整，為賀興龍加了些楊烈輕鬆的、比較人性的那一面。

(中時)