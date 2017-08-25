楊烈好威！《爆炸2》演活霸氣總裁
公視迷你劇集《他們在畢業的前一天爆炸2》（爆炸2）26日將播出第五集，資深演員楊烈挑戰演出霸氣的現代企業集團總裁，楊烈說，過去演過許多大老闆，大多帶點「土氣」，有些是暴發戶，有些繼承父業，在《爆炸2》則截然不同，要演出事業版圖涵蓋食衣住行娛樂的跨國企業財團大老板，所詮釋內心跟表層表達完全不同，對他來說是很大的挑戰。
最讓他大呼過癮的，是要展現生意人的「陰陽面」，「對外表現不管怎麼樣，一定是維護自己的立場，不可能把孱弱的一面表現給社會看，或是跟對方承認錯誤。這種霸氣有一點點邪。」
導演鄭有傑說，楊烈飾演的億煋集團總裁賀興龍是個為了他所堅持的正義，不惜付出代價的人，可能是因為上一代的人經歷過貧窮的年代，所以願意付出很大的代價去換來經濟的發展，這樣子的角色需要霸氣，他必須要把所有事情扛下來，所以，在拍攝現場，有些工作人員會很怕楊烈，其實私底下，他是位非常和藹可親、幽默的前輩，所以，在定角後，他略做調整，為賀興龍加了些楊烈輕鬆的、比較人性的那一面。
(中時)
關鍵字：楊烈
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。