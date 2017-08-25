染毒女星近況曝光！牽手金龜婿甜蜜過新生活
29歲日本女星高部愛，外型甜美，曾被譽為是「上戶彩接班人」，然而她2年前就因為持毒被捕，形象全毀，在遭經紀公司解約後，隨即自演藝圈消失。近日就有日媒曝光她的近況，稱高部愛已重獲新生，目前與律師男友甜蜜同居中。
在演藝圈消失近2年的高部愛，日前被《FRIDAY》捕捉身影，甜蜜牽著交往1年多的律師男友從住處走出，過著幸福的同居生活。而高部愛在被記者追問時，亦大方認愛，沒有隱瞞。
據悉，高部愛在與提供她毒品的富二代男友分手後，去年春天經朋友介紹，認識了現在的男友，兩人已穩定交往1年多。而高部愛現任男友來頭也不小，不僅是律師，還是間大型律師事務所的大當家。
中時電子報提醒您：拒絕毒品 珍惜生命
(中時電子報)
關鍵字：高部愛、
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