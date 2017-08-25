世大運》福原愛到場聲援 中華桌球男團仍輸日
中華隊桌球男團今(25日)四強賽與強敵日本隊交手，江宏傑懷孕的老婆福原愛也到場，替老公加油打氣，但日本男團實力堅強，中華隊前2個點廖振珽和陳建安接連敗陣，最後希望寄託在第3點的江宏傑身上，但他仍難擋日本好手森薗政崇的攻勢輸球，使得中華隊遭日本0比3擊倒，無緣爭金。
中華隊昨以3比0擊敗波蘭，拿下四強門票，今天贏球就進金牌戰，輸就並列銅牌。此役面對日本隊，中華隊幾乎整場被壓著打；第1點廖振珽和第2點的陳建安，都以1比3敗下陣來。到第3點換江宏傑上陣，他雖丟掉首局，但第2局打出氣勢，在10比10延長時，連拿2球搶下1局。
然而，隨後森薗不再給江宏傑任何機會，以11比5、11比8連拿下2局，助日本隊直落3擊敗中華隊，挺進決賽。中華隊繼女團敗給南韓並列銅牌後，男團也敗下陣來，以並列銅牌作收；明天起中華隊單雙打都尚有賽事，還有機會一拚穿金戴銀。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。