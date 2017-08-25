世大運》福原愛到場聲援 中華桌球男團仍輸日

江宏傑在男團第3點出賽，沒能擋住日本隊好手攻勢吞敗。(中央社)

中華隊好手江宏傑的妻子福原愛(後右)挺著孕肚到場加油。(中央社)

中華隊桌球男團今(25日)四強賽與強敵日本隊交手，江宏傑懷孕的老婆福原愛也到場，替老公加油打氣，但日本男團實力堅強，中華隊前2個點廖振珽和陳建安接連敗陣，最後希望寄託在第3點的江宏傑身上，但他仍難擋日本好手森薗政崇的攻勢輸球，使得中華隊遭日本0比3擊倒，無緣爭金。

中華隊昨以3比0擊敗波蘭，拿下四強門票，今天贏球就進金牌戰，輸就並列銅牌。此役面對日本隊，中華隊幾乎整場被壓著打；第1點廖振珽和第2點的陳建安，都以1比3敗下陣來。到第3點換江宏傑上陣，他雖丟掉首局，但第2局打出氣勢，在10比10延長時，連拿2球搶下1局。

然而，隨後森薗不再給江宏傑任何機會，以11比5、11比8連拿下2局，助日本隊直落3擊敗中華隊，挺進決賽。中華隊繼女團敗給南韓並列銅牌後，男團也敗下陣來，以並列銅牌作收；明天起中華隊單雙打都尚有賽事，還有機會一拚穿金戴銀。

(中時電子報)