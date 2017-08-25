對岸銀行跨海招募 台灣青年赴陸暑期實習夯
大陸銀行暑期來台搶大專院校實習人才，名列全球前三大銀行中國工商銀行、農業銀行等7家銀行及保險公司，今年開出80個缺額，分赴上海、杭州、廣州、南京等城市實習，食宿免費，每天還有100元人民幣津貼，樹德科技大學9人錄取赴陸，對岸金融科技、第三方支付市場蓬勃發展，。
樹德科大金融管理系主任吳如萍表示，大陸銀行近年頻頻向台灣青年招手，開辦暑期實習計畫，今年上海工商銀行、農業銀行、南京郵儲銀行、浙商銀行及廣州中國平安人壽保險，都為台生開出實習職缺。
赴陸實習開放學生申請，最後由呂曉明、邱柔欣、唐雪瑄、李翊瑄、易秋香、孫芷茵、彭姿蓉、吳翊萍、藍姷婷9人脫穎而出，赴大陸各城市展開為期3周實習。吳如萍說，這次大陸銀行釋出的福利相當優渥，吃住食宿免費、每天100元人民幣實習津貼、專人指導開展工作及日常生活管理服務以外，還直接進入銀行業務實戰操作，例如銀行對公業務、個人零售、外匯交易等，比起大陸實習生從基層櫃台做起，禮遇很多。
實習生呂曉明等人，觀察兩岸金融差異指出，大陸銀行著重FinTech金融科技，電子行動支付相當盛行，第三方支付則是趨於成熟，台灣銀行也有優點，授信方面及風險控管的嚴謹度，做得比大陸好。
(中時)
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