高雄永安漁會冷凍加工廠 預估將來產值年增6億
永安區漁會冷凍食品加工廠興建工程有譜，總經費約1900萬元到位，分別來自於農委會漁業署、高雄市政府海洋局、台電、中油及永安區漁會的自籌款，永安漁會表示，最快今年著手計畫興建。
永安區漁會冷凍食品加工廠的預期效益至少有三，分別是目前永安地區石斑魚年產值約為新台幣20億元，如經過冷凍加工處理，開發各式冷凍石斑魚產品(條凍和輪切等)，預估將可增加三成產值，增值達6億元。
此外，建立永安漁產品牌，落實標準檢驗流程、進行藥物殘留預防性的品質管理。再者，推動產銷履歷(TAP)認證，除了提高現有石斑魚、龍膽石斑及龍虎斑活魚安全衛生品質外，更可開拓冷凍加工石斑魚產品的多元行銷通路。
推手之一的立委邱志偉指出，在政府財政相當困難的當下，各單位硬是勒緊褲帶，擠出為數不小的經費來支持這個加工廠興建計畫，關鍵起步之後，接下來設施建置、冷凍加工處理、無毒漁產認證、永安漁產行銷等，任重道遠，需要漁會和漁民繼續群策群力。
邱志偉進一步說，希望透過這座冷凍食品加工廠興建，整合石斑魚養殖產業及銷售通路的過程中，漁村子弟漂鳥回鄉，帶動養殖漁村結構轉型，進而塑造在地就業的優質環境，改善漁民生活品質。
(中時)
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