夏日消暑又消脂 身障者體驗水中有氧運動
高雄市岡山障福中心、路竹高中木絃琴樂團及高雄海洋科技大學海洋休閒學系，今(25)天聯手為障福中心身障者規劃特別的休閒活動。音樂會由路竹高中木絃琴樂團擔綱演出，結合岡山障福中心學員木箱鼓表演同樂，一起享受演奏音樂的樂趣中，歡笑聲不斷；水中有氧運動由高雄海洋科技大學海洋休閒學系主任林杏麗，帶領障福中心學員及現場民眾體驗，大家使出渾身解數搖擺身體，消脂又消暑。
路竹高中木絃琴樂團已連續三年至障福中心演出，路竹高中校長陳弘裕表示，木絃琴樂團多為公益演出，除讓團員發揮長才幫助他人外，希望能夠讓身心障礙孩子不便到演藝廳聽演奏的遺憾被消弭，並且藉著音樂把歡樂帶給大家。會後路竹高中的學生還志願當志工參與水中有氧運動，陪伴身心障礙者舞動身體。
水中有氧運動是運動者在水中、身體保持垂直姿勢，頭部出水狀態的水中運動方式，在過程中結合舞蹈動作，配上輕快或緩和的音樂所進行改善體能的運動。高雄海洋科技大學海洋休閒學系林杏麗主任表示，水中阻力為陸地的12~15倍，有助於肌力與肌耐力的增進，不僅可以達到預期的運動強度、又能夠避免肌肉突然收縮的衝擊、減少運動傷害的產生，還有復健的效果，除了適合身障者以外，更是老少咸宜的運動。
障福中心主任劉秋月表示，音樂陶冶性情、運動則可以讓身體更健康，期盼借著這樣的一個活動，可以讓身心障礙的朋友們有更多元的選擇，為自己規劃更精采的休閒生活。也謝謝路竹高中的大力相挺，不僅帶來美妙的音樂、還繼續留下來當志工陪伴身障者協助水中有氧運動，享受這快樂的時光，也謝謝海科大專業的資源來協助規劃新型態的身障者水中運動。
(中時)
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