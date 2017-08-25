火鍋店女廁放針孔 女客發現怒報警

台南市中西區一家麻辣燙火鍋店女廁遭人放置不明芳香劑，因為位置怪異，如廁女客人起疑，打開一看竟有隱藏式攝影機，該名女客憤怒報警，警方追查紀錄，針孔攝影機錄製時間約4小時，共錄下20多名女子的如廁畫面。

火鍋店內的店員否認偷拍，供稱這罐芳香劑有時出現，有時消失，店員覺得奇怪，但沒想太多，不料竟是罐內遭人放置針孔器材。

台南市警2分局中正派出所受理報案，警方蒐證後，表示針孔攝影機內有張64Ｇ的記憶卡，從24日晚間6時，一直錄到晚間10時被發現，共約4小時，約有20名女子被錄下脫褲動作，嫌犯巧妙的避開開機時可能被錄到的角度，影片內無嫌犯畫面。

適逢火鍋店內的監視器故障，增加警方辦案難度，先請女警檢視影像，擷取被害人畫面，並找出24日晚間6時至10時曾到火鍋店用餐的女顧客，逐一清查對象，釐清案情。

(中時)