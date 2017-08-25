中國為何先禮後兵？ 再給印度2次機會後恐將清場

解放軍第76集團軍在祁連山演練，火力全開！(翻攝自央視網／騰訊視頻)

中印對峙至今，大陸主張打、大打的呼聲日益強烈；也有很多人士認為不能打、一定要慎戰。大陸軍事專家羅富強指出，中印究竟打不打，就要看一種情況、一種手段、兩次機會。

羅富強點出，主張趕緊打的，有的是極度愛國的熱血青年，但卻知識不足；有的是唯恐天下不亂的線民，想看熱鬧而已。試問：即便是裝修房子，也需要籌集資金、確定風格、選定公司、進行設計、購買材料之後，才能進行裝修吧？何況這是一場戰爭，不做足充分的準備就莽撞開戰，不是自尋失敗嗎？古人都知道總結出用兵的上上之策──「先禮後兵」、「不戰而屈人之兵」，我們現代人難道不會用？

主張不能打的，普遍存在嚴重的誇大憂慮。他們認為不是時機，等中國更強大了再打不遲，請問印度會停下來看著中國發展嗎？若認為一旦開戰就上了美日的大當，正中美日下懷，何不將計就計、打出一條寬敞的「一帶一路」新通道，打出「誰也不敢再惹中國」的神威，贏得長久和平環境？哪怕付出暫時的代價，也是值得的。

據新浪軍事報導，羅富強表示，如今中國的確已仁至義盡，印軍退兵與否，至今只剩下一種情況、一種手段、兩次機會：

一種情況，就是看印度國家領導人是否參加9月3日在廈門召開的「金磚國家峰會」，如果印度領導人拒不參會，或派很低級的其他人出席會議，那就說明印度決心與中國鬥到底，這就必須打了。

一種手段，就是「和平衝突」的驅離手段，比如使用中國已經研發的警用驅離裝備──「聲波驅離裝備」和「電磁輻射驅離裝備」，可使目標區內的人感到巨大不適，求生本能使他們反射地要逃離該區域，並不會發生肢體衝突，避免地理上「敵高我低」、人員上「敵多我少」、陣地上「敵優我劣」的被動，且印軍也不敢貿然開火。如果印軍敢開火，等於印方挑起戰爭，那應該是打的時機了！

兩個機會，1.是「金磚國家峰會」之前，印方為了現實誠意，主動退兵。2.是會議期間，兩國領導人會晤，達成印軍退兵。如果這2次機會都沒出現，那就說明印度決心挑戰中國，不惜一戰，甚至早就計畫與中國一戰。到時還不採用武力手段，中國國內和國際事務方面都將後患無窮，這也必須打了！

(中時電子報)