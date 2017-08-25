世大運》中華26日賽程 女排,女籃盼搶金牌戰門票
臺北市大運中華女排隊，勢如破竹拿下4連勝，26日將在4強賽與日本對決，期望能幫在預賽對日吞敗的男排報一箭之仇；女籃25日擊敗加拿大，順利挺進4強，26日將與澳洲交手，女籃與女排都期待能夠一舉挺進金牌戰。
田徑場上，奪下百公尺金牌的楊俊瀚將繼續在兩百公尺決賽打拚，能否奪牌也令人相當期待，另外，男子標槍的黃士峰、鄭兆村，400公尺跨欄的陳傑，26日也都將進行決賽，盼能為中華隊拿下多面田徑獎牌。
網球賽事進入8強戰，中華隊參加選手全數晉級，26日女雙詹家姊妹，詹詠然與詹皓晴、女單李亞軒、男單李冠毅以及男雙謝政鵬、彭賢伊，都要力戰8強賽事，期望能繼續擊敗對手。
桌球部分，雖然25日男女團體賽都在4強戰不敵對手，雙雙屈居銅牌，今將開始進行個人單打預賽，球員也都將繼續打拚。
另外本屆世大運我國大金庫滑輪溜冰，累積至今拿下9金、10銀、12銅，26日最後一天賽程，將進行男、女子滑輪馬拉松，期盼再度為中華隊繼續添金；而跆拳道也將進行團體戰，期待中華隊跆拳道隊能夠力拚佳績。
(中時電子報)
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