主播失言風波多 她麥克風沒關一句「吃大便」得罪前總統

許多主播曾因發言不當，有損專業形象。(圖/本報系資料照、宋東彬、劉涵竹、廖盈婷臉書)

主播具備的三大要件，就是專業的播報巧、公正客觀的立場以及良好的形象，若在播報過程中，添加了個人想法或情緒在裡面，反而讓報導內容容易失焦，像是「熱血主播」之稱的丁元凱，播報個人風格強烈，深受不少觀眾喜愛，但轉播世大運53公斤女子舉重項目時，頻頻針對選手外貌做評論，因此被網友圍剿不僅物化女性，還很不尊重運動員，不過主播失言風波不僅這樁，像是宋東彬、劉涵竹都曾因發言不當，遭網友留言砲轟。

宋東彬在多場體壇經典賽事挑大樑播報。(圖/宋東彬臉書)

舉重好手許淑淨，在2016里約奧運女子舉動53公斤項目勇奪金牌，讓台灣揚名國際，不過主播宋東彬在節目上討論許淑淨時，重點竟不是放在她的舉重成績，而是數度批評她的長相和穿著打扮，在得知她計畫可能會退休時，甚至說出「退休後就可以慢慢把裙子穿回來，頭髮留長、開始化妝」，還一針見血批評她沒有大眾認定「女生該有的樣子」，此番言論播出後被觀眾罵爆，對此宋東彬則解釋是引用許爸爸、許媽媽的話，絕對沒有歧視或污辱她的意思。

劉涵竹甜美外型讓她深受觀眾喜愛。(圖/劉涵竹臉書)

「日劇天王」木村拓哉，兩年前首度來台為觀光局拍片，當時機場擠爆粉絲以及媒體，全為了目睹他迷人的英姿，不過當時只公開接受媒體提問三題，當他正在回覆媒體首個問題時，女主播劉涵竹卻突然出聲打斷，隨後開放媒體再次提問時，劉涵竹更搶先用日文試圖訪問他，還用非尊敬的問法連續問道「楽しいでしょう」？翻成中文意思相近為「很爽嗎」？播出後被網友痛斥相當失禮，不過劉涵竹似乎不以為意，還在臉書沾沾自喜說道「自己是木村拓哉的粉絲，木村是她從事新聞業的原因，還強調自己是用日文發問」，未料再次觸怒網友砲轟「用職務之便追星，有失專業」，眼見網友怒火一發不可收拾，因此緊急關閉臉書專頁。

廖盈婷在業界有「車界女神」的封號。(圖/廖盈婷臉書)

TVBS-N在2008年播出陳水扁相關新聞，提到獨派人士希望前總統陳水扁能以海外密帳的7億元籌組新政黨，隨後在切換畫面主播交接時，突然竄出聲音「神經病，阿扁怎麼可能拿錢出來…吃大便」，此發言引發觀眾不滿撻伐，經追查據悉是主播廖盈婷試音時不慎播送出去，陳水扁辦公室也隨即發表聲明抗議，並要求在二十四小時內公開道歉，否則不排除提出告訴，事後TVBS也透過新聞形式，向陳水扁及觀眾致歉，廖盈婷則因在工作場合不當發言被記小過兩次。

林秉儀在媒體界資歷相當豐富。(圖/本報系資料照)

TVBS新聞台去年轉播總統就職典禮，由女主播林秉儀接下播報大任，未料經驗豐富的她卻搞了大烏龍，那就是在直播空檔時與工作人員聊天，當時看見民進黨立委吳思瑤正在剝香蕉要吃，而且還擺POSE自拍，此舉動讓林秉儀直「這樣吃香蕉很噁心耶！想自拍上傳喔」、「她真的這樣子…噁心死了」，完全沒意識到自己麥克風沒關，說的話一字不漏全部播放出去，對此林秉儀也致電向吳思瑤道歉，而吳思瑤則表示兩人私交不錯，對於她所說的話完全不在意，還表示自己在推廣台灣水果，化解尷尬的氣氛。

(專題報導)