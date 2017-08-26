道德綁架嚴重！吳京被逼捐款賑災 馬雲也淪陷
電影《戰狼2》在大陸大賣，吳京主演的角色宛如「中國隊長」，加上他本身就是武術冠軍，讓電影頗有看頭，大賣台幣200億！不過就在電影夯賣的同時，大陸四川九寨溝發生芮氏規模7.0強震，沒想到已經捐了100萬人民幣的吳京，卻被網友狂逼要身更多，讓人直呼「道德綁架」！
吳京這回在《戰狼2》的演出讓他成為百億票房男星！不過也因如此，他與甄子丹過去新仇舊恨也被挖出，就連四川九寨溝發生地震後，吳京率先捐出100萬人民幣，卻被網友「嫌太少」，要他少說捐個一億人民幣，還被質問「那麼多票房、利潤，打算分多少錢給災區？」但吳京則是高EQ回擊「我向師哥李連傑學習，第一時間我也有做一些行動。第二，我現在票房還沒到手。慈善我還會進行到底，我會用我的方式。」
不過被逼捐款的其實不只吳京，阿里巴巴集團主席馬雲在先前的天津大爆炸案中，他也被「逼捐款」，認為他「首富就該捐個一個億！」還有網友嗆不捐款「再也不淘寶了！」同樣都被指根本是道德綁架。
其實先前大陸萬科企業創始人王石在汶川震災時，因為一句「我認為捐200萬(人民幣)是適合的」，沒想到卻被網友砲轟是窮酸，但他也回應外界不能「泛慈善化」，強調捐款是董事會授權，認為做慈善是常態，可也說不能因為做慈善而讓公司變成負擔。
(專題報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。