道德綁架嚴重！吳京被逼捐款賑災 馬雲也淪陷

吳京因為《戰狼2》票房大賣，被逼捐款給災區。（圖／達志影像）

電影《戰狼2》在大陸大賣，吳京主演的角色宛如「中國隊長」，加上他本身就是武術冠軍，讓電影頗有看頭，大賣台幣200億！不過就在電影夯賣的同時，大陸四川九寨溝發生芮氏規模7.0強震，沒想到已經捐了100萬人民幣的吳京，卻被網友狂逼要身更多，讓人直呼「道德綁架」！

吳京這回在《戰狼2》的演出讓他成為百億票房男星！不過也因如此，他與甄子丹過去新仇舊恨也被挖出，就連四川九寨溝發生地震後，吳京率先捐出100萬人民幣，卻被網友「嫌太少」，要他少說捐個一億人民幣，還被質問「那麼多票房、利潤，打算分多少錢給災區？」但吳京則是高EQ回擊「我向師哥李連傑學習，第一時間我也有做一些行動。第二，我現在票房還沒到手。慈善我還會進行到底，我會用我的方式。」

馬雲過去也因為捐款被道德綁架！（圖／達志影像）

不過被逼捐款的其實不只吳京，阿里巴巴集團主席馬雲在先前的天津大爆炸案中，他也被「逼捐款」，認為他「首富就該捐個一個億！」還有網友嗆不捐款「再也不淘寶了！」同樣都被指根本是道德綁架。

其實先前大陸萬科企業創始人王石在汶川震災時，因為一句「我認為捐200萬(人民幣)是適合的」，沒想到卻被網友砲轟是窮酸，但他也回應外界不能「泛慈善化」，強調捐款是董事會授權，認為做慈善是常態，可也說不能因為做慈善而讓公司變成負擔。

(專題報導)