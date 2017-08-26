鬼母封山最後一嚇！82歲的「她」終曝至今未嫁原因

說到港片不能不談鬼片，說到香港鬼片就不能忘記「龍婆」羅蘭。(取材自微博)

說到華人電影，不可不提港片，全亞洲的觀眾，都為片中獨特的「香港映像」所迷醉，造就了70、80年代的盛世榮景，而除了黑道片、三級片外，「鬼片」也是當年香港電影的一大特色，當年的香港鬼片，沒有什麼磅礡層疊的劇情，小品般的故事，靠的是演員們入味的演技，堆疊出詭譎迷離的氛圍，也因此孕育出幾位天后級的人物，包含了有「鬼母」美稱的資深女星羅蘭。

羅蘭當年因家貧沒錢念書開始在片場當臨演，演技越磨越利，之後成了全職演員，得到「羅蘭」這個藝名。(翻攝自微博)

說到羅蘭，觀眾可能不太能辨識其名，但你絕不可能忘記她那只需低頭凝視就讓人心底發寒的臉龐，她所塑造出的「龍婆」一角，形象深植人心，經典猶如「殭屍道長」林正英，是港片的招牌人物，不少觀眾在回味鬼片時，都說自己是被羅蘭「嚇大的」。

身為中印混血兒的羅蘭，過去曾演出過西洋貴婦、女皇等角色。(翻攝自微博)

羅蘭本名盧燕英，很難想像她是有著中印血統的混血兒，因家境貧困，付不出學費的她最終輟學提早出社會打拼，在各大電影公司擔任臨演，而羅蘭跑龍套非但不鬱卒，還覺得很開心，覺得演只會喊「小姐」丫環，就能賺得生活費，真是很棒的一件事，就這樣修練演技，也打下演藝路根基，在一次機緣下，當年嶺光影業公司的老闆黃卓漢從一群臨演裡相中她，覺得她超適合演反派，於是將她簽為正式演員，還給她起了個猶如上海交際花般的藝名「羅蘭」，直呼用這名字演反派再適合不過。

羅蘭接演「龍婆」一角效果奇佳，也奠定她「鬼片專業戶」的地位。(翻攝自微博)

此後羅蘭一步一腳印耕耘演員事業，從跑龍套的臨演成了情婦、探長妻子、男主角的女友等，甚至因混血面孔而接演過洋人貴婦或女皇，然最能展現她演技與特色的，還是那些個性鮮明的奇特角色，如金庸筆下的裘千尺，10多年來羅蘭跟眾多大咖紅星合作，參演了上百部電影，見證60年代港片榮景，並在1971年簽約無線電視台，轉往小螢幕發展，又在此磨練演技十餘年，直到粵語片狂潮再起，年過半百的羅蘭，首度獲得演出香港靈異片的機會，飾演「龍婆」一戰成名，深刻的演技詮釋起此角格外傳神，大大增強了電影陰森詭譎的氛圍，她因此兩度入圍金像獎最佳女配角提名，也就此成了「鬼片專業戶」，鬼婆婆一角變成港片經典，更是羅蘭演藝生涯的代表作。

已經82歲的羅蘭去年主演了鬼片《借眼》，說是她身為鬼母的封山之作。(翻攝自微博)

而效力於無線電視台34年的羅蘭，於2005年時決定不再續約，退休當義工，偶爾看心情客串電影玩玩，感嘆以前媽媽總說她只知道上工，笑稱決定退休後，母親地下有知應該會為她開心，而羅蘭在2015年偕邵音音、鮑起靜三大鬼后攜手演出《碟仙碟仙》掀起熱潮，去年主演香港鬼片《借眼》，作為自己身為「鬼母」的封山之作，今年已經82歲的羅蘭，至今始終未婚，她受訪時談過未婚的原因，羅蘭表示過去工作忙碌，但也交過幾任男友，但都沒有開花結果，感情上的失敗，羅蘭歸因於年輕時的脾性，笑稱當年自己脾氣太臭，既愛吃醋又執著，發了幾次脾氣就把對方嚇跑，不然就是自己先受不了離了對方，隨著年齡漸長，早已不渴望感情事，作為一個虔誠的天主教徒，羅蘭決心把剩餘的人生，為弘揚教義、扶助眾生所用，在此之外，只要她有氣力跟好心情，說不定還能在電影中看見「一代鬼母」的身影，像是今年，她又客串演出了阿Sa、張智霖主演的《常在你左右》呢！

(專題報導)