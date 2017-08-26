七夕情人節男性私處「有機」潔淨產品成搶手貨

私處肌膚吸收毒物能力強有機潔淨產品降低致癌疑慮，女性健康意識抬頭 男性私處潔淨產品熱。

七夕情人節將到，享受魚水之歡前清潔私處是重要工作，民眾可能使用私處清潔沐浴品，但坊間產品多含化學成份，具有被人體吸收的風險。有機保養化妝品達人Landon(曾泰嘉)指出，私處皮膚吸收化學物質能力，是其它部位皮膚的42倍，清潔私處最好用有機沐浴用品; 他另指出，不只女性，男性使用私處清潔沐浴品的比例也有增加趨勢。

坊間私處潔淨用品含防腐劑、人工香科 恐成致癌元兇

針對坊間清潔沐浴品對私處造成危害，Landon表示，坊間私處清潔沐浴品往往偏離私處部位的自然酸鹼值，使用後易讓私處因乾燥而搔癢，進而分泌更多分泌物來保護私處，這樣的自然保護機制，也是私處的異味來源。

Landon進一步說明，私處清潔沐浴品對人體最嚴重的危害，來自化學成份易被私處吸收;「私處肌膚像一層薄膜，吸收毒物能力是其它部位皮膚的42倍，坊間私處清潔沐浴品多含防腐劑及人工香料，根本無法想像那些東西被人體吸收，嚴重可能致癌。」

男性使用私處潔淨用品 避免女性罹患子宮頸癌

對於私處清潔沐浴品使用趨勢，自創有機保養化妝品牌「質物系」的Landon指出，近年男性使用人數不斷攀升，因為男性私處皺折處像女性私處一樣不易清洗乾淨。

男性私處不乾淨，女性往往成為性愛的直接受害者。女性從事性行為，可能因男性生殖器上的細菌引發感染; 男性陰莖包皮會產生包皮垢，更是誘發女性罹患子宮頸癌因子。

女性健康意識抬頭 推升男性私處潔淨用品銷售

Landon根據觀察指出，旗下公司唯一一款男性專用的有機產品，銷售不斷攀升，因為女性保護自己的意識抬頭，自己購買私處潔淨保養用品，也會替男性選購; 每年時至情人節，男性私處潔淨用品業績更是增加三成左右。

Landon表示，另一個男性私處潔淨用品銷售上升的原因，是男性同志也相當注重性愛時的私處潔淨。質物系門市就常看見男性同志情侶一起光顧選購。

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(中時電子報)