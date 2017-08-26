Fun暑假！藝起歡度越南童樂會

新北市中和區公所舉辦「越越欲試，藝起童樂會」新住民活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所舉辦「越越欲試，藝起童樂會」新住民活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所舉辦「越越欲試，藝起童樂會」新住民活動。（葉書宏翻攝）

為促進國人與新住民文化交流互動，瞭解彼此文化差異及民情風俗習慣，新北市中和區公所舉辦「越越欲試，藝起童樂會」新住民活動，透過童樂會的形式，連結越南與台灣社群，創造交流與對話的契機，共度愉快的美好暑假時光。

越南新住民佔中和人口數為最多，活動以越南文化為主題，邀請來自越南且已定居台灣18年的曾女香講師，以寓教於樂的方式，不僅帶來精彩越南舞蹈表演，更帶領小朋友體驗越南的文化、語言以及手作越南國花「蓮花」。

除此之外，更準備越南點心「綠豆糯米椰香」與大家一同享用。此外，華夏科技大學也一同共襄盛舉，由電音社同學帶來精采表演。讓小朋友在開學前夕，可以吃吃喝喝玩創意交朋友，讓暑假不留白！

中和區公所表示，近年來由於社會變遷及環境的改變，臺灣的新住民人口數日益漸增，常因不同語言、文化及風俗民情等，而衍生許多問題。在新北市，我們身旁有著4萬新住民和移工，他們來自世界各方到台灣生活定居，視新北市為第二故鄉。

走到中和，更是越南與緬甸新住民居住最多的地區，並逐漸發展出自己的生活圈，為使民眾體會瞭解南洋文化，爰與社團法人台灣新住民家庭成長協會辦理活動，期盼讓更多的新住民與新北市民眾的共同參與，增進族群文化融合，以營造多元文化風貌。

(中時)