老年農漁民健檢起跑摟　歡迎相揪顧身體

106年度老年農漁民健康檢查即日起開始受理報名。（葉書宏翻攝）

106年度老年農漁民健康檢查即日起開始受理報名。（葉書宏翻攝）

106年度老年農漁民健康檢查即日起開始受理報名，健檢項目呼應了「新北動健康」政策，除了去年增加肌耐力測試外，今年還考量長者日常飲食是否均衡，特別新增營養評估項目，讓專業營養師提供飲食及生活習慣調整建議，讓長者們身體可以處於最佳狀態，進而改善一些慢性疾病。

農業局表示，只要是年滿50歲且去年度未接受檢查的新北市農、漁民長者，歡迎相揪來檢查顧身體，而且完全免費。

農業局長李玟表示，健檢自開辦以來，檢查項目除比一般老人健康檢查項目還多了肺部電腦斷層、骨質密度測定等項目，每年檢查項目及方式都因應農、漁民長者的需求而不斷調整、創新，更加全面性化。

另外，特別因應交通不便問題，安排了30區農漁會定點接送服務，而檢查完畢後，也會邀請醫師到各處向長者們說明健檢結果，如果檢查出相關疾病，還會轉介至社區醫療系統持續追蹤，讓長者們能在第一時間接受治療。

農業局呼籲，農、漁民長者們，健康才是根本，身體也需要像作物一樣細心呵護，定期接受檢查，可以幫助了解自己身體的狀態及飲食及生活方式是否得宜。年度老年農漁民健康檢查項目包含一般檢查、理學檢查、血液生化檢查、骨骼密度測定、肌耐力測試、營養評估、肺功能檢查及低劑量肺部電腦斷層檢查，市價達8800元，歡迎符合資格的農、漁民逕向各地農、漁會詢問及報名。

(中時)