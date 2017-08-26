「赤裸裸、不騙你」 黃暐瀚：誰是王八蛋？

世大運19日開幕，外國選手在小巨蛋內隔著玻璃看著場外的抗議團體。（資料照片，黃世麒攝）

台北市長柯文哲在臉書上回罵王八蛋，卻沒找小編扛，資深媒體人黃暐瀚直指，像柯P這樣「赤裸裸、不騙你」的政治人物，會是王八蛋嗎？

懂政治的，總是知道要設下「防火牆」，危機可以燒，但不能燒到自己身上。「要不乾脆刪掉留言？或是找個小編出來扛？」黃暐瀚指出，那天柯P在臉書上被嗆王八蛋後，留言：「你和反年改團體」後，市府幕僚體系第一時間找上柯P緊急處理時，提出的「建議」，也是這兩個「SOP」。

但柯P覺得明明是自己寫的，情緒也是真的，何必刪文？而且既然是他親自寫的，找小編扛？那不是造假？不就是欺騙了？柯P決定留著留言，並且承認「失言」，這是他與其他政治人物，非常不同的地方。

世大運從申辦到上場，前後歷經了6年，這樣有如十月懷胎的寶貝，細心呵護這麼久之後，終於要登場了，卻因「意外的因素」，開幕整個掉漆。那晚運動員從空無一人，到最後集體進場，這40分鐘，柯P在場中內心忐忑，情緒複雜。原本以為這個晚上就要整個砸鍋的時候，突然看到運動員重新進場！第一線的市府員工們激動的哭了，柯文哲情緒超激憤，站起身，用力鼓掌。

換作是你，你是什麼心情？如果有人跑到你80歲老母親的壽宴鬧場，跑去你幼稚園的女兒畢業典禮搞破壞，理由居然是因為會場有一個他很不爽的來賓一樣，你是柯P，你是什麼感覺？

柯P回罵「王八蛋」，當然沒格局、沒氣度，現在被告了，他都得自己扛。但他把他的真心，真情緒，毫無遮掩地顯露出來，這樣「赤裸裸、不騙你」的政治人物？會是王八蛋嗎？不是！而那些內心罵過你1千遍「王八蛋」，卻從來不讓你知道一次的政客們，才更值得你我害怕。

(中時電子報)