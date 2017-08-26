翠巒部落遷村案　居民盼離災不離村　原民局定調埔里覓地建永久屋

翠巒部落是仁愛鄉離霧社最偏遠的部落，遷村案喊了17年，迄今仍流於紙上作業。（廖肇祥攝）

翠巒部落九二一地震後因有地滑現象而提議遷村，部分民宅、工寮地面出現裂縫。（廖肇祥攝）

翠巒部落九二一地震後因地滑而提議遷村，力行國小翠巒分校擋土牆旁可見到地面出現下陷、淘空的現象。（廖肇祥攝）

翠巒部落是仁愛鄉深入的部落，居民多數從事高山農業，多數為泰雅族人，本應過著恬適的日子，卻因遷村一案紙上作業幾經變更，讓居民極度不安，縣府原民局雖一再重申僅有遷居埔里大坪頂或福興台糖農地選項，但居民最大盼望是「離災不離村」，保有安全住所及山上原有生活模式。

1993年道格颱風連降豪雨，翠巒部落土石大量崩塌，淹沒農田、摧毀農舍，慈濟慈善基金會撥款，選在部落裡一塊順向坡台地興建鋼板樓房，原意是讓族人安居，但921地震後，地質學者發現有地滑現象，遷村聲音再起，而根據2009年發佈的《莫拉克颱風災後原住民居地安全評估報告》，翠巒部落具備斷層通過、坡度大於30度、崩積岩地質、坡面及土壤滲水、北港溪向源侵蝕等危險因子，人口過於集中，若發生大規模崩塌，可能像小林村發生毀滅式災情。

近年來氣候日漸極端，部落已有民宅及茶廠工寮、力行國小翠巒分校擋土牆坡面出現深度裂縫，駁坎傾斜，2006年69水災，北端山坡地有兩間茶廠流掉了，居民相當擔憂，「再來一場大雨，是不是輪到部落？」。

原民局長張子孝24日至與縣長林明溱至翠巒視察，他再度重申，慈濟基金會雖願意協助翠巒部落居民興建永久屋，但附帶條件是遷村至平地，縣府已與台糖磋商，只要中央同意，可釋出埔里鎮大坪頂或福興的台糖農地興建永久屋，目前這是遷村唯一選項，一旦部落發生災害，居民可暫時下山至避難，災情穩定，再回到山上工作。

但村民普遍認為的最佳選項，是遷居至離部落30分鐘車程的福壽山天池農場，該處地形平坦，水源豐沛，居民能保有原有的生活模式與工作，但因海拔超過1500公尺以上建物開發要做環坪，天池又位於德基水庫的水源保護區，按照當今法令只能「移農牧地」，此提案目前還是紙上作業，並未有更大進展。

陳姓部落居民表示：「我們祖先世居在山上，離開部落，產業怎麼辦？原住民文化傳承怎麼辦，要生於此、長於此，才會積累土地的情感，如果不在部落生活了，翠巒獨特的高山原民文化要怎麼延續？」。

(中時)