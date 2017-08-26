擊破愛滋病6大迷思　共同生活不用怕

與愛滋感染者共用廁所、共餐、接吻會被感染嗎？蚊子叮咬會得愛滋嗎？只要戴保險套就安全嗎？篩檢陰性就沒有愛滋嗎？新北市衛生局特別整理愛滋病常見的6大迷思，希望傳達正確的愛滋病防治知識。衛生局強調，不安全性行為是感染愛滋的最大途徑，比例高達9成5，呼籲情人在享受歡愉時，務必全程正確使用保險套及水性潤滑液，保護自己及親密的伴侶。

衛生局主任秘書林美娜指出，傳染愛滋病毒的載體是體液或血液，所以有特定的傳染途徑諸如未全程正確使用保險套及水性潤滑液就進行性行為，或是共用針具、稀釋液以及母子垂直感染等。

糞便、尿液、口水、汗水等排泄物並不會傳染。所以，與愛滋感染者共同生活一起用餐、洗澡、游泳、接吻、共用廁所等都不會感染愛滋。另外，蚊子叮咬時血液的吸入是單向的不會再吐射出來，完全有別於共用針具的概念，因此也不用擔心會感染愛滋。

林美娜強調，需要擔心的是民眾常誤以為「單一性伴侶」、「使用保險套加油性潤滑液」、「愛滋篩檢陰性」就不會得愛滋，這些都是錯誤的觀念。因為，自己本身雖然是單一性伴侶，但難保對方不是多重性伴侶；此外嬰兒油、凡士林等油性潤滑劑會導致保險套乳化而破裂，絕對要使用「水」性潤滑液才安全。至於愛滋篩檢陰性可能剛好是病毒潛伏3個月的空窗期，但隨著國內醫學進步及檢驗方式的不同，空窗期已縮短到2周以內。

另一個民眾常見的迷思是常誤以為體內有愛滋病毒就是「AIDS、愛滋病」其實愛滋病毒是HIV，而愛滋病指的是後天免疫缺乏症候群，是感染愛滋病毒造成免疫力下降而出現伺機性感染，才會稱為愛滋病。

疾病管制科長許玉芬說，新北市102年至105年底分別在國高中職及大專校園舉辦150場愛滋病防治宣導或篩檢活動，總計4846班約20萬人次，特別將同學提問整理出6大迷失，幫助民眾正確了解愛滋病不可怕。

只要早期發現早期治療，愛滋病人也可如常人般正常生活。萬一有不安全性行為，可於3個月後免費匿名篩檢。若為陽性，衛生局有個案管理師陪伴就醫確診並提供後續服務。相關資訊可撥打專線0800-001069，或衛生局網站www.health.ntpc.gov.tw疾病防疫專區/愛滋防治查詢。

(中時)