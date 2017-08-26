淡水煙火秀 五大觀賞景點揭密
七夕情人節將至，新北市農業局8月27日至9月30日在淡水漁人碼頭的觀海廣場舉辦「愛戀漁人碼頭，浪漫花火情人夜」活動，安排有浪漫民歌音樂會、打卡送愛戀鑰匙圈等活動，開幕、閉幕當天加映港灣煙火秀及摸彩活動，歡迎民眾一起來碼頭浪漫一下。
想找最佳觀賞的地點嗎？想體驗前所未有的煙火震撼力嗎？農業局特別整理出來的五大最棒煙火觀賞地點！
一、高空視野-福容飯店情人塔
塔高達100公尺的福容情人塔，可說是整個漁人碼頭園區的制高點，在情人塔升到最高點時觀賞煙火，絕對是您畢生難忘的經驗。
二、近距離-商店街木棧道
漁人碼頭園區距離淡水河河岸的最近陸地—商店街木棧道，坐在木棧道上小階梯，在風吹拂下，以最適當的視角觀看煙火自河岸射向空中的過程，替您的七夕佳節增添浪漫回憶。
三、極限震撼-娛樂漁船
最具臨場感的煙火秀，由專業娛樂漁船在河面安全距離外，以零障礙角度欣賞美麗的煙火。河面將反射燦爛煙火的倒影，配合自港外欣賞漁人碼頭園區夜景，有越夜越美麗的河岸風情。
四、浪漫破表-漁人碼頭情人橋
漁人碼頭地標—情人橋，有五彩繽紛的造景光雕，美麗煙火與炫麗光雕，將再創漁人碼頭另一經典，感情也將因此變得更加緊密。
五、視野寬闊-漁人碼頭浮動碼頭旁
園區浮動碼頭區是攝影愛好者最愛的取景據點，在這裡可以一覽港區全景，情人橋、商店街及浮動碼頭眾多停泊船隻均映入眼簾，更添漁港風情。夜晚煙火點綴，更添迷人夜色與浪漫風情。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。