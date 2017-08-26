淡水煙火秀　五大觀賞景點揭密

新北市農業局8月27日至9月30日在淡水漁人碼頭的觀海廣場舉辦「愛戀漁人碼頭，浪漫花火情人夜」活動。（葉書宏翻攝）

新北市農業局8月27日至9月30日在淡水漁人碼頭的觀海廣場舉辦「愛戀漁人碼頭，浪漫花火情人夜」活動。（葉書宏翻攝）

七夕情人節將至，新北市農業局8月27日至9月30日在淡水漁人碼頭的觀海廣場舉辦「愛戀漁人碼頭，浪漫花火情人夜」活動，安排有浪漫民歌音樂會、打卡送愛戀鑰匙圈等活動，開幕、閉幕當天加映港灣煙火秀及摸彩活動，歡迎民眾一起來碼頭浪漫一下。

想找最佳觀賞的地點嗎？想體驗前所未有的煙火震撼力嗎？農業局特別整理出來的五大最棒煙火觀賞地點！

一、高空視野-福容飯店情人塔

塔高達100公尺的福容情人塔，可說是整個漁人碼頭園區的制高點，在情人塔升到最高點時觀賞煙火，絕對是您畢生難忘的經驗。

二、近距離-商店街木棧道

漁人碼頭園區距離淡水河河岸的最近陸地—商店街木棧道，坐在木棧道上小階梯，在風吹拂下，以最適當的視角觀看煙火自河岸射向空中的過程，替您的七夕佳節增添浪漫回憶。

三、極限震撼-娛樂漁船

最具臨場感的煙火秀，由專業娛樂漁船在河面安全距離外，以零障礙角度欣賞美麗的煙火。河面將反射燦爛煙火的倒影，配合自港外欣賞漁人碼頭園區夜景，有越夜越美麗的河岸風情。

四、浪漫破表-漁人碼頭情人橋

漁人碼頭地標—情人橋，有五彩繽紛的造景光雕，美麗煙火與炫麗光雕，將再創漁人碼頭另一經典，感情也將因此變得更加緊密。

五、視野寬闊-漁人碼頭浮動碼頭旁

園區浮動碼頭區是攝影愛好者最愛的取景據點，在這裡可以一覽港區全景，情人橋、商店街及浮動碼頭眾多停泊船隻均映入眼簾，更添漁港風情。夜晚煙火點綴，更添迷人夜色與浪漫風情。

(中時)