站上肥皂箱　親子環教主張大聲說

新北市永續環境教育中心持續舉辦「假日環教肥皂箱」講座，用最貼近民眾生活的環境議題為課程。（葉書宏翻攝）

新北市永續環境教育中心持續舉辦「假日環教肥皂箱」講座，用最貼近民眾生活的環境議題為課程。（葉書宏翻攝）

新北市永續環境教育中心持續舉辦「假日環教肥皂箱」講座，用最貼近民眾生活的環境議題為課程。（葉書宏翻攝）

新北市永續環境教育中心持續舉辦「假日環教肥皂箱」講座，用最貼近民眾生活的環境議題為課程，親子假日一起學習綠能知識。針對用電危機，將於8月26日特別邀請綠色公民聯盟吳澄澄講師分享最夯的能源議題「人民就是能源，參與就是發電」，提供家庭用電診斷，找出用電大怪獸。

位於八里左岸的新北市永續環境教育中心，有近似地中海風情的秀麗景色，同時也是知性學習的好去處，「假日環教肥皂箱」的系列講座，場場貼近民眾生活議題，課程最後讓學員都站上肥皂箱，大聲說出活動心得，增進親子關係，也成功推廣綠能生活。

教育局長林奕華表示，新北市永續環境教育中心為新北市推動環境教育的重要基地，近期在環教中心辦理能源教育展覽，提供新北市師生及市民朋友認識各式能源及節約能源的好撇步，另為提升民眾實踐綠色生活行為的知能。

今年擇定11項基本且重要的環境議題，以生活化的演講、手作DIY體驗及趣味化的方式，讓新北市民眾做中學以深入淺出的方式，學習認識環境教育，讓保護生態、愛護環境的種子深植於民眾心中，未來可以持續發芽茁壯。

參與「颱風追追追」場次的柯秋華媽媽表示，之前常常來八里遊玩，一直不知道新北市有座這麼美麗又有教育功能的場館，走進來上課收穫很多。聽了老師的演講後，更加認識颱風的可怕及預防的重要，最重要的是看到有些孩子在父母的陪伴下，勇敢地站上肥皂箱，大聲說出自己的想法，感到非常的開心。

除了8月26日這場能源教育講座，接下來9月10日(日) 的「住宅節電診斷 」、9月16日(六)「重新看見海洋&海洋塑化劑」、10月14日(六)「有機飲食好清爽」、11月18日(六)「臺灣生態多樣性及維護」、12月9日(六)「剩食」VS「勝食」，課程開講時間為13:30至16:30。

歡迎有興趣的民眾到新北市環境教育中心網站查詢或登錄，也歡迎新北市各級學校親師生報名參加，每場次以30人為限，即日起儘早報名，以免向隅。

(中時)